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    Стали известны судьи на 1-й тур РПЛ

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    РФС подтвердил назначение судейских бригад и инспекторов на первый тур РПЛ, намеченный с 20 по 22 июля.

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    20 июля (суббота):

    «Локомотив» — «Акрон»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» (Москва) — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гончар.

    21 июля (воскресенье):

    «Оренбург» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Артём Любимов; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Тюмин.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Ахмат» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Химки» — «Динамо» (Махачкала): судья — Егор Егоров, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

    22 июля (понедельник):

    «Пари НН» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.

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