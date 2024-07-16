ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальОт Ямаля и сборной Грузии до Роналду и Мбаппе. Главные герои и неудачники Евро-2024
  • 18:52
    • Кевин Пина продлил контракт с «Краснодаром»
  • 15:38
    • Санчо останется в «Манчестер Юнайтед»
  • 15:13
    • Сафиуллин проиграл на старте турнира в Бостаде
  • 14:39
    • «Арсенал» может подписать полузащитника сборной Испании
  • 14:18
    • Мбаппе о переходе в «Реал»: Осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола
    Все новости спорта

    Источник: «Марсель» договорился с Гринвудом об условиях контракта

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лига 1 Футбол Франции Марсель Трансферы
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает The Athletic.

    Мэйсон Гринвуд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэйсон Гринвуд

    Стало известно, что руководство «Марселя» уже достигло договоренности с Гринвудом по поводу возможного контракта. К тому же, французский клуб решает последние детали с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера, сумма которого составит 27.6 млн. евро.

    Ранее сообщалось о том, что мэр Марселя Бенуа Пайян резко отреагировал на возможных переход нападающего «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда во французскую команду.

  • Трансферный дайджест. 9-15 июля
  • Морату ждет «Милан», о Рюдигере мечтают в Саудовской Аравии, Дани Ольмо может оказаться в «Ман Сити»
  • Вчера

    • В прошедшем сезоне форвард выступал за «Хетафе» на правах аренды, где провел 33 матча в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пюник» перевесит чашу весов в свою пользу?
  • «Пюник» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сохранит ли ХИК участие в Лиге чемпионов?
  • ХИК — «Паневежис». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Выйдет ли «Шанхай Шеньхуа» в 1/4 Кубка Китая?
  • «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.13
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Пюник — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч ХИК — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Котов — Айдукович
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индепендьенте дель Валле — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Форталеза — Витория
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.47
  • Экспресс дня 17 июля
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры