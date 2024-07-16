Источник: «Марсель» договорился с Гринвудом об условиях контракта

Полузащитникблизок к переходу в. Об этом сообщает The Athletic.

Стало известно, что руководство «Марселя» уже достигло договоренности с Гринвудом по поводу возможного контракта. К тому же, французский клуб решает последние детали с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера, сумма которого составит 27.6 млн. евро.

Ранее сообщалось о том, что мэр Марселя Бенуа Пайян резко отреагировал на возможных переход нападающего «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда во французскую команду.

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Хетафе» на правах аренды, где провел 33 матча в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.