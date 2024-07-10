Мэр Марселя против перехода Гринвуда во французский клуб

Мэр Марселярезко отреагировал на возможных переход нападающийво французскую команду.

«Поведение Гринвуда отвратительно, неприемлемо. Он бил свою жену… Я видел фотографии, и они глубоко потрясли меня. Обращаться со своей женой подобным образом недостойно мужчины, и ему не место в этой команде.

Такое поведение не соответствует ценностям "Марселя". Это позор. Я попрошу президента клуба Пабло Лонгорию не нанимать Гринвуда. Не хочу, чтобы моя родная команды была опозорена тем, что кто-то бьет свою жену», — приводит слова Пайяна интернет-издание RMC Sport.

Ранее сообщалось о том, что представители «Марселя» уже контактировали с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Мэйсона Гринвуда.

Напомним, что нападающий был отстанен от игры за «красных дьяволов», а затем был отправлен в «Хетафе» на правах аренды. Там игрок провел 33 матча в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.