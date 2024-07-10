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    Мэр Марселя против перехода Гринвуда во французский клуб

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    Мэр Марселя Бенуа Пайян резко отреагировал на возможных переход нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда во французскую команду.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    «Поведение Гринвуда отвратительно, неприемлемо. Он бил свою жену… Я видел фотографии, и они глубоко потрясли меня. Обращаться со своей женой подобным образом недостойно мужчины, и ему не место в этой команде.

    Такое поведение не соответствует ценностям "Марселя". Это позор. Я попрошу президента клуба Пабло Лонгорию не нанимать Гринвуда. Не хочу, чтобы моя родная команды была опозорена тем, что кто-то бьет свою жену», — приводит слова Пайяна интернет-издание RMC Sport.

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    • Ранее сообщалось о том, что представители «Марселя» уже контактировали с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Мэйсона Гринвуда.

    Напомним, что нападающий был отстанен от игры за «красных дьяволов», а затем был отправлен в «Хетафе» на правах аренды. Там игрок провел 33 матча в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

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