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    «Марсель» хочет подписать скандального вингера «Манчестер Юнайтед»

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    Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    По информации The Athletic, в подписании Гринвуда заинтересован «Марсель».

    Источник отмечает, что французский клуб уже общался с представителями «МЮ» по поводу трансфера 22-летнего вингера.

    «МЮ» хочет получить за Гринвуда около 40 миллионов евро, утверждает Foot Mercato.

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  • 21/06/2024

    • В сезоне-2023/2024 Гринвуд играл на правах аренды за испанский «Хетафе». В его активе восемь забитых мячей и шесть результативных передач в 33 матчах Ла Лиги.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 25 миллионов евро.

    Напомним, «МЮ» не рассматривает вариант с возвращением Гринвуда, которого долгое время обвиняли в изнасиловании.

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