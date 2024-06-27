«Марсель» хочет подписать скандального вингера «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации The Athletic, в подписании Гринвуда заинтересован «Марсель».

Источник отмечает, что французский клуб уже общался с представителями «МЮ» по поводу трансфера 22-летнего вингера.

«МЮ» хочет получить за Гринвуда около 40 миллионов евро, утверждает Foot Mercato.

В сезоне-2023/2024 Гринвуд играл на правах аренды за испанский «Хетафе». В его активе восемь забитых мячей и шесть результативных передач в 33 матчах Ла Лиги.

Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 25 миллионов евро.

Напомним, «МЮ» не рассматривает вариант с возвращением Гринвуда, которого долгое время обвиняли в изнасиловании.