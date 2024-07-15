Сегодня ночью в Майами состоится финальный матч Кубка Америки-2024 между сборными Аргентины и Колумбии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Аргентина

Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал Кубка Америки. На прошлом турнире «альбиселесте» обыграли в решающем матче хозяев турнира — сборную Бразилии. В случае победы над сборной Колумбии сегодня Аргентина обойдет Уругвай по количеству побед в турнире (по 15 на данный момент).

Подопечные Лионеля Скалони прошли групповой этап без потерь очков. Действующие чемпионы мира и Кубка Америки последовательно обыграли Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0), не пропустив ни разу.

В четвертьфинале сборная Аргентины не удержала минимальное преимущество с Эквадором и позволила сопернику сравнять счет на последних минутах (1:1). В серии послематчевых пенальти «бело-голубые» ни разу не ошиблись и вышли в полуфинал, вновь обыграв там сборную Канады со счетом 2:0.

Колумбия

Колумбийская сборная вышла в финал Кубка Америки впервые за 23 года и в третий раз в своей истории. В 1975 году «кофейщики» уступили в решающем матче Перу, а в 2001 году взяли трофей на домашнем турнире, обыграв в финале Мексику.

Сборная Колумбии вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав 7 очков в 3-х матчах. Подопечные Нестора Лоренсо начали турнир с победы над Парагваем (2:1). В следующем матче колумбийцы разгромили Коста-Рику (3:0), а в заключительном туре поделили очки с Бразилией (1:1).

В матче 1/4 финала Колумбия одержала крупную победу над Панамой, забив в ворота соперника пять безответных мячей (5:0). На стадии полуфинала с Уругваем исход встречи решил единственный гол Лерма в конце первого тайма (1:0).

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету сборной Аргентины 6 побед, Колумбия оказалась сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Колумбия с коэффициентом 1.93.