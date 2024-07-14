Линекер: Если Саутгейт победит, он сможет уйти в закат и все будут любить его вечно

Футбольный экспертвысказался о главном тренере сборнойперед финальным матчем на Евро-2024.

«Я очень рад за Гарета (Саутгейта). Я бы предположил, что это его последний турнир. Я думаю, что ЧМ в Катаре сильно его вымотал в психологическом плане. Но если это так, то какой путь ему предстоит пройти. Что бы ни случилось сейчас, его будут очень уважать. Он доставил стране столько удовольствия.

Команда была в полном беспорядке, когда он пришёл, а теперь они бросают вызов на четырёх турнирам подряд: полуфинал, финал, четвертьфинал, ещё один финал.

Если он победит, он сможет уйти в закат, забрать свою медаль, получить своё рыцарское звание, и все будут любить его вечно», — приводит слова Линекера The Guardian.

Напомним, что Саутгейт 2-й раз подряд выводит сборную Англии в финал чемпионата Европы. Сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. национальная команда встретится со сборной Испанией в заключительном матче турнира. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.