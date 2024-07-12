Родри: Психология — это, пожалуй, самая важная часть спорта

Полузащитник сборнойвысказался о роли психологии в спорте.

«Психология — это, пожалуй, самая важная часть спорта. Голова для меня — это главное. И в жизни, и в спорте. Потому что усталость, с точки зрения физической подготовки, может быть большей или меньшей, но голова двигает горы. И это может означать, что, когда ты устал, ты можешь выложиться по максимуму. И эти турниры проходят именно так.

Если ты настроен негативно, это сложно. Нужно передавать позитив команде. И, играя свою роль, я стараюсь подбадривать людей. Вот почему мы видим, как всё больше защитников празднуют взятие ворот. Потому что это заразительно. А в финале это многое даёт.

Перед финалом больше чувствуется тревога или удовольствие от этой части пути? Думаю, это очень индивидуально. Всегда есть небольшое предвкушение предстоящей игры. Я говорю, что хочу выиграть её сейчас. А с другой стороны, есть спокойствие и умиротворение от проделанной работы, от того, что было сделано для выхода в финал.

Сейчас я вижу, что команда счастлива, довольна, наслаждается моментом. Важно наслаждаться моментом, потому что это отражается на поле, но также и с той маленькой ноткой, которая говорит: мы хотим, чтобы матч состоялся, мы хотим войти в историю», — приводит слова Родри AS.

Напомним, что полузащитник вместе со сборной Испанией вышел в финал Евро-2024, где встретится с Англией 14-го июля в 22:00 мск. Матч пройдет в Берлине (Германия).