ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нейт ДиасТрилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса?
  • 11:28
    • «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро
  • 10:49
    • В «Алавесе» отреагировали на слухи о возможном переходе Антона Миранчука
  • 10:30
    • Мората дал согласие на переход в «Милан»
  • 10:14
    • «МЮ» может подписать лидера «Фенербахче»
  • 10:05
    • РФС обсудит с УЕФА вопрос восстановления позиций в клубном рейтинге
    Все новости спорта

    Родри: Психология — это, пожалуй, самая важная часть спорта

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Англии Футбол Англии
    Полузащитник сборной Испании Родри высказался о роли психологии в спорте.

    Родри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родри

    «Психология — это, пожалуй, самая важная часть спорта. Голова для меня — это главное. И в жизни, и в спорте. Потому что усталость, с точки зрения физической подготовки, может быть большей или меньшей, но голова двигает горы. И это может означать, что, когда ты устал, ты можешь выложиться по максимуму. И эти турниры проходят именно так.

    Если ты настроен негативно, это сложно. Нужно передавать позитив команде. И, играя свою роль, я стараюсь подбадривать людей. Вот почему мы видим, как всё больше защитников празднуют взятие ворот. Потому что это заразительно. А в финале это многое даёт.

    Перед финалом больше чувствуется тревога или удовольствие от этой части пути? Думаю, это очень индивидуально. Всегда есть небольшое предвкушение предстоящей игры. Я говорю, что хочу выиграть её сейчас. А с другой стороны, есть спокойствие и умиротворение от проделанной работы, от того, что было сделано для выхода в финал.

  • Талант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле?
  • Юная сенсация сборной Испании может сделать определяющий карьеру шаг в финале Евро-2024
  • Вчера

    • Сейчас я вижу, что команда счастлива, довольна, наслаждается моментом. Важно наслаждаться моментом, потому что это отражается на поле, но также и с той маленькой ноткой, которая говорит: мы хотим, чтобы матч состоялся, мы хотим войти в историю», — приводит слова Родри AS.

    Напомним, что полузащитник вместе со сборной Испанией вышел в финал Евро-2024, где встретится с Англией 14-го июля в 22:00 мск. Матч пройдет в Берлине (Германия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Арсенал» откроет новый чемпионат победой
  • «Арсенал» Тула — «Черноморец». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Медведев на этот раз не пустит Алькараса в финал Уимблдона?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 13 июля
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крузейро — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Байя — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры