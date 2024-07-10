Осинькин: Горшков заходит в «Зенит» как футболист, который дублирует позицию Дугласа

Главный тренервысказался о перспективах защитника

«Дуглас Сантос тоже не железный. В конце прошлого сезона он своим конкурентам достаточно игрового времени подарил. Есть ещё кубковые матчи. Ещё есть та самая конкуренция.

Все понимают, что Горшков заходит в "Зенит" как футболист, который дублирует позицию. Но что будет после 1-го тура — зависит от Юры», — сказал Осинькин Чемпионату.

Напомним, что 24-го июля Горшков перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит», подписав контракт с «сине-бело-голубыми» по схеме «3+1».

В прошедшем сезоне защитник провел за самарцев 29 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.