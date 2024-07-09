Аршавин: Сборная России могла навести шухер на Евро-2024

Бывший капитан сборной Россиисчитает, что национальная команда смогла бы достойно выступить на Евро-2024.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

«Я считаю эти разговоры бесполезными. Сборная у нас сейчас хорошо играет, поэтому в принципе могла бы какой-нибудь шухер навести на чемпионате Европы.

Большинство лидеров, честно, невнятный футбол показывает, но я все равно смотрю, так как мне это нужно для работы.

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В целом, футбол как футбол, я его все равно люблю. Конечно, хотелось бы посмотреть матчи, где больше голов, но все равно нормально», — приводит слова Аршавина «Р-Спорт».

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет 9 июля с Францией, а сборная Англии на следующий день встретится с Нидерландами.