Испания — Франция. Онлайн

Сборные Испании и Франции разыграют между собой первую путевку в финал Евро-2024. Матч полуфинала состоится в Мюнхене, начало — в 22:00. Приглашаем вас следить за ходом встречи вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

Испания

Сборная Испании вышла в плей-офф с первого места, одержав все три победы на групповом этапе. Соперниками «Красной фурии» по квартету B стали Италия, Хорватия и Албания.

В 1/8 финала испанцы разобрались с дебютантами турнира — сборной Грузии (4:1). Пропустив первыми на 18-й минуте в результате автогола Ле Нормана, подопечные Луиса де ла Фуэнте забили четырежды благодаря голам Родри, Руиса, Уильямса и Ольмо.

На стадии четвертьфинала сборной Испании противостояла хозяйка турнира — Германия (2:1; доп.время). Ольмо вывел испанцев вперед на 51-й минуте, а на 89-й минуте Вирц перевел встречу в дополнительные 30 минут. В конце второго экстра-тайма Мерино забил решающий гол, который вывел Испанию в полуфинал.

Франция

Сборная Франции преодолела групповой этап, одержав одну победу и дважды сыграв вничью. «Трехцветные» заняли второе место в квартете D, первыми стали австрийцы, Нидерланды — третьими.

Развязка матча 1/8 финала против сборной Бельгии случилась в самой концовке. Счет 0:0 сохранялся вплоть до 85-й минуты, после чего Вертонген срезал мяч в свои ворота в результате удара Коло Муани. Победа Франции — 1:0.

Четвертьфинальная встреча с Португалией также получилась не богатой на опасные моменты и голы. Основное и дополнительное время завершились без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Франции, которые реализовали все свои попытки.

Личные встречи

Последний раз сборные Испании и Франции играли между собой в финале Лиги наций сезона 2020/2021. «Трехцветные» одержали победу со счетом 2:1.

Всего в 10-ти последних матчах на счету Испании 6 побед, французы оказались сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Франция с коэффициентом 2.07.