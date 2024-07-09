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    Испания — Франция. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция

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    Сборные Испании и Франции разыграют между собой первую путевку в финал Евро-2024. Матч полуфинала состоится в Мюнхене, начало — в 22:00. Приглашаем вас следить за ходом встречи вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    Испания

    Сборная Испании вышла в плей-офф с первого места, одержав все три победы на групповом этапе. Соперниками «Красной фурии» по квартету B стали Италия, Хорватия и Албания.

    В 1/8 финала испанцы разобрались с дебютантами турнира — сборной Грузии (4:1). Пропустив первыми на 18-й минуте в результате автогола Ле Нормана, подопечные Луиса де ла Фуэнте забили четырежды благодаря голам Родри, Руиса, Уильямса и Ольмо.

    На стадии четвертьфинала сборной Испании противостояла хозяйка турнира — Германия (2:1; доп.время). Ольмо вывел испанцев вперед на 51-й минуте, а на 89-й минуте Вирц перевел встречу в дополнительные 30 минут. В конце второго экстра-тайма Мерино забил решающий гол, который вывел Испанию в полуфинал.

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    Франция

    Сборная Франции преодолела групповой этап, одержав одну победу и дважды сыграв вничью. «Трехцветные» заняли второе место в квартете D, первыми стали австрийцы, Нидерланды — третьими.

    Развязка матча 1/8 финала против сборной Бельгии случилась в самой концовке. Счет 0:0 сохранялся вплоть до 85-й минуты, после чего Вертонген срезал мяч в свои ворота в результате удара Коло Муани. Победа Франции — 1:0.

    Четвертьфинальная встреча с Португалией также получилась не богатой на опасные моменты и голы. Основное и дополнительное время завершились без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Франции, которые реализовали все свои попытки.

    Личные встречи

    Последний раз сборные Испании и Франции играли между собой в финале Лиги наций сезона 2020/2021. «Трехцветные» одержали победу со счетом 2:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету Испании 6 побед, французы оказались сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Франция с коэффициентом 2.07.

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