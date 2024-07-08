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    Саутгейт пожаловался на английских журналистов

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил недовольство тем, что английские журналисты сливают информацию о тактике национальной команды.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы ушли с тренировочного поля. Они оправдывают это, говоря, что получили информацию изнутри лагеря, и, возможно, так оно и есть, но как это поможет команде?

    Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?» — приводит слова Саутгейта TalkSPORT.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В 1/4 финала сборная Англии обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3). В полуфинале команда Саутгейта сыграет с Нидерландами.

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