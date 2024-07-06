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    «Монако» подтвердил интерес к Микаутадзе

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    Спортивный директор «Монако» Тиагу Скуру сказал, что его команда действительно хочет приобрести форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

    Жорж Микаутадзе
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    Жорж Микаутадзе

    «Мы ведем переговоры с Микаутадзе и надеемся на достижение соглашения в ближайшее время. Рассчитываем, что нам удастся удовлетворить ожидания "Меца". Я нахожусь в переговорном процессе непосредственно с президентом "Меца" постоянно, — приводит слова Скуру GFFN.

    Жорж Микаутадзе летом 2023 года ушел из "Меца" в "Аякс" за 16 млн евро, но там не заиграл и вернулся обратно зимой. По окончании сезона "Мец", покинувший французскую Лигу 1, выкупил трансфер грузинского нападающего обратно за 13 млн евро.

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    • В прошлом сезоне 23-летний нападающий во французской Лиге 1 сыграл 31 встречу, забил 14 голов. На Евро-2024 в составе сборной Грузии он отметился тремя забитыми мячами в четырех играх.

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