Галлас: Надеюсь, Мбаппе покажет Роналду, что теперь он лучший игрок

Бывший защитник сборной Франциивысказался о предстоящем матче французской команды против Португалии на Евро-2024.

«Я надеюсь, что Мбаппе забьёт в ворота команды своего кумира, чтобы показать Роналду, что теперь он лучший игрок. Уверен, он забьёт в этом матче.

Посмотрев на Португалию, я думаю, что Франция сильнее на всех позициях, а Роналду приходится нелегко. На его плечи легло большое давление из-за того, что он не смог забить. Он выглядит таким нервным и эмоциональным. Если сравнивать футболистов, то сборная Франции намного, намного сильнее Португалии. Игра может быть напряжённый, но мы выйдем в полуфинал», — приводит слова Галласа Give me Sport.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Португалией и Францией состоится сегодня, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.