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    Галлас: Надеюсь, Мбаппе покажет Роналду, что теперь он лучший игрок

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    Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас высказался о предстоящем матче французской команды против Португалии на Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я надеюсь, что Мбаппе забьёт в ворота команды своего кумира, чтобы показать Роналду, что теперь он лучший игрок. Уверен, он забьёт в этом матче.

    Посмотрев на Португалию, я думаю, что Франция сильнее на всех позициях, а Роналду приходится нелегко. На его плечи легло большое давление из-за того, что он не смог забить. Он выглядит таким нервным и эмоциональным. Если сравнивать футболистов, то сборная Франции намного, намного сильнее Португалии. Игра может быть напряжённый, но мы выйдем в полуфинал», — приводит слова Галласа Give me Sport.

    Матч 1/4 финала Евро-2024 между Португалией и Францией состоится сегодня, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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