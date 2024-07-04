Кроос объяснил, для чего вернулся в сборную Германии

Хавбек сборной Германиипризнался, что не возобновил бы карьеру в национальной команде, если бы не верил, что немцы могут выиграть чемпионат Европы.

«Вера в эту команду значительно выросла за последние месяцы, потому что мы прошли через опыт, который помог нам преодолеть невзгоды. Вы можете видеть, что мы верим в себя, чтобы преодолеть трудные моменты и выиграть матчи.

Возвращение в национальную сборную всегда было связано с целью выиграть чемпионат Европы. Я бы этого не сделал, если бы не считал, что у нас есть шанс достичь этой цели.

Я всегда считал, что такие матчи выигрываются в центре поля. Команда, контролирующая эту зону и выигравшая там больше всего мячей, будет иметь наилучшие шансы на победу», — цитирует Крооса пресс-служба УЕФА.

В 1/4 финала сборная Германии сыграет против Испании. Матч состоится 5 июля. Начало — в 19:00 мск.