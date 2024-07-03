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    Нуну Мендеш: Было приятно играть с Мбаппе, и я в восторге от того, что играю с Роналду

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    Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился мнением об игре с форвардом Франции Килианом Мбаппе и с нападающим своей национальной команды Криштиану Роналду.

    Нуну Мендеш — игрок ПСЖ и сборной Португалии
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    Нуну Мендеш — игрок ПСЖ и сборной Португалии

    «Что отличает Роналду и Мбаппе? Они оба футболисты топ-уровня, великолепные игроки, способные все решить в любой момент. Было приятно играть с Мбаппе, и я в восторге от того, что играю с Криштиану.

    Если бы я был тренером, кого бы взял в команду? Сложно ответить, лучше спросить у тренера. Я просто футболист. Думаю, тренер сможет дать лучший ответ, — сказал Нуну Мендеш A Bola.

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