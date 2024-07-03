Нуну Мендеш: Было приятно играть с Мбаппе, и я в восторге от того, что играю с Роналду

Защитник сборнойподелился мнением об игре с форвардоми с нападающим своей национальной команды

«Что отличает Роналду и Мбаппе? Они оба футболисты топ-уровня, великолепные игроки, способные все решить в любой момент. Было приятно играть с Мбаппе, и я в восторге от того, что играю с Криштиану.

Если бы я был тренером, кого бы взял в команду? Сложно ответить, лучше спросить у тренера. Я просто футболист. Думаю, тренер сможет дать лучший ответ, — сказал Нуну Мендеш A Bola.

Напомним, что сборная Португалии обыграла Словению (0:0, 3:0 по пен.) в 1/8 финала Евро-2024. В четвертьфинале команда встретится с Францией 5-го июля.