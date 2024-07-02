ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса
    Все новости спорта

    В «Локомотиве» рассказали о переговорах с Миранчуком по новому контракту

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал уход полузащитника Антона Миранчука из команды.

    Антон Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Миранчук

    «Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона — так и произошло. "Локомотив" предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.

    Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта. По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень — последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

    В минувшем сезоне РПЛ Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 3 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры