В «Локомотиве» рассказали о переговорах с Миранчуком по новому контракту

Председатель совета директоровпрокомментировал уход полузащитникаиз команды.

«Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона — так и произошло. "Локомотив" предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.

Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта. По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень — последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне РПЛ Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.