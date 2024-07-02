Marca: Президент «Барселоны» хочет подписать Нико Уильямса

Президентмечтает о приобретении полузащитника. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что руководство «сине-гранатовых» пока не может совершать трансферы из-за превышения допустимого уровня зарплат. Помимо этого, «Барселона» не получила средства от продажи клубных активов компании Libero, что затрудняет возможность подписывать новых игроков.

Президент «сине-гранатовых» уверен, что все вопросы решатся в ближайшие недели, после чего клуб сможет совершить громкий трансфер в это межсезонье. Лапорта хочет видеть в своей команде Нико Уильямса.

Полузащитник выступает в составе сборной Испании на Евро-2024. За 3 матча Уильямс забил гол и сделал голевую передачу.