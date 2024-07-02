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    Marca: Президент «Барселоны» хочет подписать Нико Уильямса

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о приобретении полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает Marca.

    Нико Уильямс — полузащитник «Атлетика» и сборной Испании
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    Нико Уильямс — полузащитник «Атлетика» и сборной Испании

    Стало известно, что руководство «сине-гранатовых» пока не может совершать трансферы из-за превышения допустимого уровня зарплат. Помимо этого, «Барселона» не получила средства от продажи клубных активов компании Libero, что затрудняет возможность подписывать новых игроков.

    Президент «сине-гранатовых» уверен, что все вопросы решатся в ближайшие недели, после чего клуб сможет совершить громкий трансфер в это межсезонье. Лапорта хочет видеть в своей команде Нико Уильямса.

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    • Полузащитник выступает в составе сборной Испании на Евро-2024. За 3 матча Уильямс забил гол и сделал голевую передачу.

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