Диогу Кошта: Матч со Словенией, возможно, лучший в моей жизни

Голкипер сборной Португалиипрокомментировал победу над Словенией в 1/8 финала Евро-2024.

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0. В серии пенальти Кошта отразил все три удара словенцев.

«Когда я отбил удар Шешко в дополнительное время, я чувствовал, что должен был это сделать. Прочел язык его тела и сумел помочь команде.

Возможно, это лучший матч в моей жизни. Я сосредоточился на том, что необходимо было сделать. Я доверился своему чутью. Конечно, мы разбирали пенальтистов, но игроки меняются и они иначе наносят удары.

Очень доволен и воодушевлен тем, что помог команде. Мы верили до конца и все очень счастливы», — цитирует Кошту пресс-служба УЕФА.