Диогу Кошта: Матч со Словенией, возможно, лучший в моей жизни

Диогу Кошта Фото: globallookpress.com
Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0. В серии пенальти Кошта отразил все три удара словенцев.
«Когда я отбил удар Шешко в дополнительное время, я чувствовал, что должен был это сделать. Прочел язык его тела и сумел помочь команде.
Возможно, это лучший матч в моей жизни. Я сосредоточился на том, что необходимо было сделать. Я доверился своему чутью. Конечно, мы разбирали пенальтистов, но игроки меняются и они иначе наносят удары.
Очень доволен и воодушевлен тем, что помог команде. Мы верили до конца и все очень счастливы», — цитирует Кошту пресс-служба УЕФА.