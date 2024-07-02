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    Австрия — Турция. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция

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    Сборная Австрии
    Сборная Австрии сыграет против Турции в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Матч пройдет в Лейпциге, начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Австрия

    Австрийцы показали отличную игру на групповом этапе, став первыми в компании Франции, Нидерландов и Польши. Сборная под руководством Ральфа Рангника одержала две победы и один раз проиграла, набрав итоговые 6 очков.

    Первое и единственное поражение австрийцев случилось в первом туре с французами (0:1). Да и здесь исход встречи решил автогол Вебёра. Защитник сборной Австрии срезал мяч в свои ворота на 38-й минуте.

    В матче второго тура подопечные Рангника дожали поляков во втором тайме, одержав победу со счетом 3:1. Результативной оказалась и игра заключительного тура с Нидерландами, в которой австрийцы вновь смогли заработать три очка — 3:2.

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    Турция

    Сборная Турции вышла в плей-офф со второго места в группе, в которой также находилась Португалия, Грузия и Чехия. Подопечные Винченцо Монтеллы набрали 6 очков, одержав две победы и проиграв однажды.

    В первом туре турки обыграли Грузию в Дортмунде со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе сборной Турции отличились Мюльдюр, Гюлер и Актюркоглу.

    Во втором матче турецкая сборная потерпела крупное поражение от Португалии (0:3), усложнив себе задачу выхода в плей-офф. Однако в заключительном туре подопечные Монтеллы смогли собраться, вырвав победу у сборной Чехии — 2:1.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в марте этого года. Австрийцы со счетом 6:1 разгромили соперника в товарищеской игре.

    Всего в 14-ти очных матчах на счету сборной Турции 7 побед, Австрия оказалась сильнее в 6-ти случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Австрия — Турция с коэффициентом 3.04.

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