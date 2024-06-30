ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2023Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • 16:05
    • Дуглас Луис стал игроком «Ювентуса»
  • 14:35
    • Спаллетти сохранит свой пост в сборной Италии, несмотря на ранний вылета на Евро-2024
    Все новости спорта

    Хейлунн о вылете сборной Дании: Чувствую себя немного виноватым

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Дании
    Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунн заявил, что чувствует себя виноватым из-за вылета национальной команды в 1/8 финала Евро-2024 в матче против Германии (0:2).

    Расмус Хейлунн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн

    «Поддержка Дании во время турнира всегда была одним из самых ярких моментов для датчанина, играть за сборную было неописуемо. Я так хотел, чтобы наша страна гордилась нами.

    Я написал одному из своих друзей, что чувствую себя немного виноватым. Мы красные, мы белые. Мы всегда вместе, бок о бок», — приводит слова Хейлунна Daily Mail.

  • Дневник Евро-2024. Швейцария и Германия — в 1/4 финала, остановка матча, действующие чемпионы прекратили борьбу на турнире
  • О главных событиях шестнадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Сегодня

    • По итогам группового этапа сборная Дании заняла 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. Команда завершила турнир на стадии 1/8 финала. Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Стоит ждать осторожный футбол?
  • Англия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Кто выиграет битву за плей-офф Кубка Америки?
  • Мексика — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры