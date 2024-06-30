Хейлунн о вылете сборной Дании: Чувствую себя немного виноватым

Нападающий сборнойзаявил, что чувствует себя виноватым из-за вылета национальной команды в 1/8 финала Евро-2024 в матче против(0:2).

«Поддержка Дании во время турнира всегда была одним из самых ярких моментов для датчанина, играть за сборную было неописуемо. Я так хотел, чтобы наша страна гордилась нами.

Я написал одному из своих друзей, что чувствую себя немного виноватым. Мы красные, мы белые. Мы всегда вместе, бок о бок», — приводит слова Хейлунна Daily Mail.

По итогам группового этапа сборная Дании заняла 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. Команда завершила турнир на стадии 1/8 финала. Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке.