Аршавин высказался по поводу остановки матча между Германией и Данией из-за грозы

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала»высказался об остановке матча 1/8 финала чемпионата Европы между Германией и Данией.

Арбитр остановил встречу в концовке первого тайма из-за грозы, проливного дождя и града. Позже матч был продолжен.

«Я был удивлен, но потом показали град, он был с куриное яйцо. Это намного опаснее. Я сразу стал вспомнить свои детские игры, на каких полях мы тренировались, в какой дождь, ливень. Если честно, тогда ничего не останавливалось. По теории вероятности, может, у нас было больше шансов попасть под молнию. То говорили во время грозы, что надо к дереву бежать, но наоборот — от дерева.

Честно, немного странно. Это было в первый раз. Metallica играла в грозу в Германии, но там было больше электрического оборудования. Вероятность того, что что‑то может замкнуть, была намного больше. Очень странно. Думаю, что концерт проводился по законам Германии, а здесь все живут по законам УЕФА», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Германии одержала победу со счетом 2:0.