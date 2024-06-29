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    «ПСЖ» хочет избавиться от Шкриньяра

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    По данным издания Footmercato, капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр близок у уходу из «ПСЖ».

    Милан Шкриньяр
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    Милан Шкриньяр

    Главный тренер парижан Луис Энрике уже уведомил игрока, что не особо рассчитывает на него в новом сезоне и не против его ухода из клуба. Не прочь расстаться с ним и руководство «ПСЖ», чтобы снизить зарплатную ведомость.

    На 29-летнего словака серьезный спрос на европейском рынке, также им активно интересуются турецкие клубы — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ».

    Сейчас Шкриньяр выступает на Евро-2024 в составе сборной Словакии. В прошлом сезоне сыграл за «ПСЖ» 32 матча, забил один мяч.

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