«ПСЖ» хочет избавиться от Шкриньяра

По данным издания Footmercato, капитан сборной Словакииблизок у уходу из

Главный тренер парижан Луис Энрике уже уведомил игрока, что не особо рассчитывает на него в новом сезоне и не против его ухода из клуба. Не прочь расстаться с ним и руководство «ПСЖ», чтобы снизить зарплатную ведомость.

На 29-летнего словака серьезный спрос на европейском рынке, также им активно интересуются турецкие клубы — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ».

Сейчас Шкриньяр выступает на Евро-2024 в составе сборной Словакии. В прошлом сезоне сыграл за «ПСЖ» 32 матча, забил один мяч.