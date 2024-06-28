Короче, Евро. 29 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 28 июня 2024 года

29 июня

В субботу, 29 июня, на Евро-2024 пройдут первые два матча стадии 1/8 финала.

19:00. Швейцария — Италия

Швейцарская сборная заняла 2-е место в группе А на Евро-2024, попав в 1/8 финала на мощную Италию. Несмотря на это, Швейцария вполне может удивить своего соперника. Команда еще ни разу не проигрывала на этом турнире (1 победа и 2 ничьих).

Лоренцо Пеллегрини — игрок сборной Италии globallookpress.com

Италия, в свою очередь, действующий чемпион Евро и один из фаворитов турнира в этом году. Команда заняла 2-е место с 4 очками в активе в, так называемой, «группе смерти» и вышла в плей-офф. Итальянцы могут оступиться на швейцарской сборной, но на бумаге сборной Италии точно фаворит.

19:00. Швейцария — Италия Прямая трансляция: Окко Спорт, LiveCup

Место встречи: Олимпийский стадион, Берлин.

В прогнозе наших экспертов рассказывается, что матч получится тяжелым для обеих сборных. Букмекеры ставят на победу Италии с коэффициентом 2.45, а на викторию Швейцарии — 3.45. Ничья оценивается в 2.90.

22:00. Германия — Дания

Германия до сих пор является одним из главных фаворитом Евро-2024. У команды есть молодые и возрастные лидеры, которые способны решать исход матча. К примеру, в топ-5 лучших бомбардиров группового этапа вошли 2 игрока «бундестим» — это Никлас Фюллькруг (2 гола) и Джамал Мусиала (2 гола).

Джамал Мусиала — полузащитник сборной Германии globallookpress.com

Дания еще не показала весь свой потенциал на этом Евро. Команда умудрилась не выиграть ни одного матча, но все равно выйти из группы — 3 матча и 3 ничейных результата. У команды точно цепкая и надежная оборона, что может сыграть на руку, а с Германией просто необходимо терпеть, по-другому выиграть нельзя.

22:00. Германия — Дания Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Константин Генич.

Место встречи: Сигнал Идуна Парк, Дортмунд.

Наши эксперты уже рассказали, что стоит ожидать от этого матча. Букмекеры ставят на победу сборной Германии с коэффициентом 1.65. Успех Дании оценивается в 6.20, а ничья — в 3.80.

Еще перед началом Евро-2024 на сайте LiveSport.Ru вышел прогноз на победителя турнира. Посмотреть его можно по этой ссылке.

Большое количество прогнозов на чемпионат Европы 2024-го года можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами матчей — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.