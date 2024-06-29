29 июня в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Швейцария и Италия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Италия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швейцария

Путь в 1/8 финала: Швейцария выступала в одной группе с Германией, Шотландией и Венгрией.

Швейцарцы набрали пять очков по итогам трех матчей. Команда вышла из группы со второго места.

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Последние матчи: Швейцария начала Евро-2024 с победы. Команда взяла верх над Венгрией со счетом 3:1.

Затем последовала непростая игра с Шотландией. Сборные не выявили сильнейшего, сыграв 1:1. В заключительном туре Швейцария едва не победила Германию (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Ян Зоммер — Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер — Леонидас Стергиу, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Мишель Эбишер — Дэн Ндойе, Фабиан Ридер, Брель Эмболо.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Швейцария провела очень хороший матч с Германией. Команда была близка к победе, но все-таки закончила встречу вничью 1:1.

В матче с Италией букмекеры не видят явного фаворита. Но швейцарцам по силам доставить проблемы действующим чемпионам Европы.

Италия

Путь в 1/8 финала: Италия удачно начала Евро-2024. В стартовом матче была одержана победа над Албанией со счетом 2:1.

В трех турах подопечные Лучано Спаллетти набрали 4 очка. Этого оказалось достаточно, чтобы выйти в плей-офф со второго места.

Последние матчи: Италия на старте группового этапа с трудом одолела Албанию, пропустив гол уже на первой минуте.

Во втором туре итальянцы по всем статьям проиграли Испании, хотя пропустили один мяч — и то из-за автогола.

С Хорватией была настоящая битва. Развязка наступила на 8-й компенсированной минуте. Итальянцы чудом ушли от поражения и вырвали ничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Джанлуиджи Доннарумма — Андреа Камбьясо, Маттео Дармиан, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони — Жоржиньо, Николо Барелла — Федерико Димарко, Джакомо Распадори, Лоренцо Пеллегрини — Федерико Кьеза.

Состояние команды: Итальянцы характерны тем, что могут еле-еле играть, но в нужный момент прибавить. На групповом этапе подопечные Лучано Спаллетти выглядели не лучшим образом. Однако в плей-офф все-таки вышли.

Последний раз Италия и Швейцария играли друг с другом в ноябре 2021 года. Встреча закончилась вничью 1:1.

Статистика для ставок

Швейцария на групповом этапе Евро ни разу не проиграла

Италия вышла в плей-офф со второго места в группе

Последний раз команды играли друг с другом в 2021 году

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.55.

Прогноз: На старте плей-офф никто не захочет рисковать. Команды могут не выявить сильнейшего в основное время.

Ставка: ничья за 3.00.

Прогноз: еще один прогноз, что в первом тайме будет забито менее одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.35