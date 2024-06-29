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    Швейцария — Италия. Прогноз и ставка (к. 3.00) на футбол, Евро-2024, 29 июня 2024 года

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    29 июня в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Швейцария и Италия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Италия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 29 Июня 2024 года

    Швейцария

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    •  Швейцария 19:00 Италия

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    Швейцария

    Путь в 1/8 финала: Швейцария выступала в одной группе с Германией, Шотландией и Венгрией.

    Швейцарцы набрали пять очков по итогам трех матчей. Команда вышла из группы со второго места.

    Швейцария — Италия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Швейцария начала Евро-2024 с победы. Команда взяла верх над Венгрией со счетом 3:1.

    Затем последовала непростая игра с Шотландией. Сборные не выявили сильнейшего, сыграв 1:1. В заключительном туре Швейцария едва не победила Германию (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Ян Зоммер — Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер — Леонидас Стергиу, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Мишель Эбишер — Дэн Ндойе, Фабиан Ридер, Брель Эмболо.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Швейцария провела очень хороший матч с Германией. Команда была близка к победе, но все-таки закончила встречу вничью 1:1.

    В матче с Италией букмекеры не видят явного фаворита. Но швейцарцам по силам доставить проблемы действующим чемпионам Европы.

    Италия

    Путь в 1/8 финала: Италия удачно начала Евро-2024. В стартовом матче была одержана победа над Албанией со счетом 2:1.

    В трех турах подопечные Лучано Спаллетти набрали 4 очка. Этого оказалось достаточно, чтобы выйти в плей-офф со второго места.

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    • Последние матчи: Италия на старте группового этапа с трудом одолела Албанию, пропустив гол уже на первой минуте.

    Во втором туре итальянцы по всем статьям проиграли Испании, хотя пропустили один мяч — и то из-за автогола.

    С Хорватией была настоящая битва. Развязка наступила на 8-й компенсированной минуте. Итальянцы чудом ушли от поражения и вырвали ничью.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Джанлуиджи Доннарумма — Андреа Камбьясо, Маттео Дармиан, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони — Жоржиньо, Николо Барелла — Федерико Димарко, Джакомо Распадори, Лоренцо Пеллегрини — Федерико Кьеза.

    Состояние команды: Итальянцы характерны тем, что могут еле-еле играть, но в нужный момент прибавить. На групповом этапе подопечные Лучано Спаллетти выглядели не лучшим образом. Однако в плей-офф все-таки вышли.

    Последний раз Италия и Швейцария играли друг с другом в ноябре 2021 года. Встреча закончилась вничью 1:1.

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    Статистика для ставок

    • Швейцария на групповом этапе Евро ни разу не проиграла

    • Италия вышла в плей-офф со второго места в группе

    • Последний раз команды играли друг с другом в 2021 году

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: На старте плей-офф никто не захочет рисковать. Команды могут не выявить сильнейшего в основное время.

    Ставка: ничья за 3.00.

    Прогноз: еще один прогноз, что в первом тайме будет забито менее одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.35

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