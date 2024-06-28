«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск»

одержали победу надв рамках товарищеского матча.

Игра, состоявшаяся на спортивной базе в Кратово, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Химок».

В составе подмосковной команды отличились Александр Руденко (15‑я минута), Бутта Магомедов (37), Резиуан Мирзов (67) и Кирилл Панченко (83).

Автором единственного гола хабаровского клуба стал Яо Шарль.

Полузащитник Денис Глушаков, вернувшийся на этой неделе в «Химки», провел на поле весь второй тайм.

Для «Химок» это был первый матч под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Товарищеский матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» — 4:1 (2:0) Голы: Руденко, 18 (1:0). Магомедов, 41 (2:0). Я.Шарль, 55 (2:1). Р.Мирзов, 67 (3:1). К.Панченко, 83 (4:1)«Химки»: Обухов (Я.Бурыченков, 46), Чежия (С.Ю.Терехов, 46), Голубович (Д.Степанов, 46), Филин (О.Исаенко, 46), Варатынов (З.Волков, 46), Ориньо (К.Тассано, 46), Магомедов (Д.Глушаков, 46), Хосонов (А.Юсупов, 46), Абдуллахи (Р.Мирзов, 46), Заболотный (К.Панченко, 46), Руденко (И.Садыгов, 46)«СКА-Хабаровск»: Имамов, Покидышев (Быков, 46), Садики (Сулаквелидзе, 46), Ужгин, Костюков, Бавин (Базелюк, 46), Симонян, Гаджимурадов (Я.Шарль, 35), Бегун (Гонгапшев, 46), Мирошниченко (Ершов, 46), Никитин

В следующем товарищеском матче соперником «Химок» будет «Велес». Игра состоится 2 июля.