Президент РФС: Мы видим прогресс в игре сборной России под руководством Карпина

Александр Дюков Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Карпин подписал с РФС новый четырехлетний контракт.
«Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков.
Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол.
Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
Карпин продолжит совмещать посты в сборной России и «Ростове».