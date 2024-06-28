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    Президент РФС: Мы видим прогресс в игре сборной России под руководством Карпина

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Ростов
    Президент РФС Александр Дюков высказался о новом контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Ранее стало известно, что Карпин подписал с РФС новый четырехлетний контракт.

    «Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков.

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    • Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол.

    Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

    Карпин продолжит совмещать посты в сборной России и «Ростове».

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