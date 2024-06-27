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    Якин: Матч с Италией будет большим вызовом для сборной Швейцарии

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    Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о национальной команде Италии перед очным матчем в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

    Мурат Якин
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    Мурат Якин

    «У Италии отличный чемпионат, который мне очень нравится с точки зрения стратегии и тактики. В их национальной команде отличные игроки, это будет большой вызов. Мы смотрим на самих себя, но, конечно, мы также должны сосредоточиться на сопернике, в зависимости от того, в чём заключаются его сильные и слабые стороны. У них есть много разных вариантов для игры, что делает их опасными. Но они также будут думать и о нас.

    Мы в хорошей форме и непредсказуемы, поэтому постараемся извлечь что-то из этой игры», — приводит слова Якина интернет-издание Football Italia.

    Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

    Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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