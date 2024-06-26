Рой Кин: Саутгейт должен выпускать Палмера в основе

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед»остался доволен игрой полузащитникав матче против сборной Словении (0:0).

Игрок «Челси» появился на замену за 20 минут до конца встречи и оживил игру команды.

«Коул очень непредсказуемый игрок. Каждый раз, когда он получает мяч, Палмер может что-то сообразить. На меня трудно произвести впечатление, но ему это удалось. Думаю, Коул считает, что заслуживает места в старте. Вряд ли он рад тому, что просто находится в заявке сборной Англии», — цитирует Кина Daily Mail.

Календарь и таблица Евро-2024

После группового турнира сборная Англии победила в группе С с 5 очками и будет играть в плей-офф против сборной Дании.