Рой Кин: Саутгейт должен выпускать Палмера в основе

Коул Палмер Фото: globallookpress.com
Игрок «Челси» появился на замену за 20 минут до конца встречи и оживил игру команды.
«Коул очень непредсказуемый игрок. Каждый раз, когда он получает мяч, Палмер может что-то сообразить. На меня трудно произвести впечатление, но ему это удалось. Думаю, Коул считает, что заслуживает места в старте. Вряд ли он рад тому, что просто находится в заявке сборной Англии», — цитирует Кина Daily Mail.
После группового турнира сборная Англии победила в группе С с 5 очками и будет играть в плей-офф против сборной Дании.