Сборная Нидерландов сыграет с Австрией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Нидерланды

Сборная Нидерландов занимает первое место в группе D, записав на свой счет 4 очка. Вчерашняя ничья Хорватии и Италии обеспечила «оранжевым» досрочное попадание в плей-офф. Осталось только определить, какое место голландцы займут по итогам группового этапа.

В первом туре подопечные Рональда Кумана не без проблем обыграли сборную Польши — 2:1. Нидерланды пропустили первыми на 16-й минуте, а затем в волевом стиле смогли заработать три очка, благодаря голам Гакпо на 29-й и Вегхорста на 83-й минутах соответственно.

Спустя четыре дня голландцы и французы сыграли первую нулевую ничью на этом чемпионате Европы. И если в первом тайме соперники старались показывать атакующий футбол, то после перерыва опасных моментов практически не было.

Австрия

Австрийцы идут третьими в группе D, записав на свой счет 3 очка в двух матчах. Подопечные Ральфа Рангника могут выйти в плей-офф и со второй или даже с первой строчки, но для этого нужно сегодня обязательно обыгрывать голландцев и надеяться на потерю очков французами.

Сборная Австрии уступила в первом туре Франции со счетом 0:1, пропустив обидный гол после того, как Вёбер срезал мяч в свои ворота на 38-й минуте. Несмотря на это, команда хорошо проявила себя в атаке, но так и не смогла эффективно распорядиться своими шансами.

Во втором туре австрийцы добились первой победы на Евро, обыграв в Берлине Польшу со счетом 3:1. После перерыва счет был равным (1:1), но в заключительную четверть матча подопечные Рангника заработали себе три очка благодаря точным ударам Баумгартнера и Арнаутовича (с пенальти).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Евро-2020. В том матче голландцы отпраздновали победу со счетом 2:0.

Всего в 10-ти последних встречах на счету сборной Нидерландов 7 побед, Австрия оказалась сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Австрия с коэффициентом 3.04.