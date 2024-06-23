Хвича: Счастлив, что встречусь на поле с Роналду

Вингер сборной Грузииподелился ожиданиями от матча с Португалией в заключительном туре группового этапа Евро-2024.

«Конечно, этот результат с Чехией что-то значит, ведь это первое очко Грузии на Евро. Но мы немного разочарованы, так как могли победить перед матчем с Португалией. Это футбол, все возможно, будем бороться до конца, пока есть шансы.

Календарь и таблица Евро-2024

Это нормально, мы чувствуем и радость, и разочарование. Мы будем бороться до конца, независимо от соперника. Мы уважаем Португалию, но хотим показать, что все возможно.

Роналду был для меня кумиром. Я счастлив, что встречусь с ним на поле. Это была моя мечта, и мы увидим, что произойдет», — приводит слова Кварацхелии A Bola.