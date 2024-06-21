Тренер сборной Испании: Мы лучшие

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал победу своей команды в матче второго тура в группе В над Италией (1:0).

«Мы должны продолжать работать на том же уровне. Нет никого лучше нас. Мы с уважением относимся ко всем сборным, но мы должны продолжать играть и быть убеждены в этом. У нас есть хорошая возможность пройти далеко в турнире, если будем продолжать действовать так, как мы это делаем сейчас», — приводит слова де ла Фуэнте интернет-издание AS.

Испания лидирует в своей группе с 6 очками, у Италии три очка после двух матчей. В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.