Юльманн: В матче против Англии игроки показали много экспрессии, огня и страсти

Главный тренер сборной Данииподвел итоги матча против Англии (1:1).

«Я не разочарован результатом, но было ясно, что в этом матче есть нечто большее. Мы играем так, как должна играть Дания. Вот какие мы есть. Мы играем с огнем и страстью. Мы провели хороший матч, в котором думали, что сможем победить.

В матче против Англии игроки показали много экспрессии, огня и страсти. В этом матче мы находимся именно там, где нам нужно быть, где мы действовали на протяжении 90 минут», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся 22 июня в 22:00 мск.