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    Юльманн: В матче против Англии игроки показали много экспрессии, огня и страсти

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    Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги матча против Англии (1:1).

    Каспер Юльманн
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    Каспер Юльманн

    «Я не разочарован результатом, но было ясно, что в этом матче есть нечто большее. Мы играем так, как должна играть Дания. Вот какие мы есть. Мы играем с огнем и страстью. Мы провели хороший матч, в котором думали, что сможем победить.

    В матче против Англии игроки показали много экспрессии, огня и страсти. В этом матче мы находимся именно там, где нам нужно быть, где мы действовали на протяжении 90 минут», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

    Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

    В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся 22 июня в 22:00 мск.

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