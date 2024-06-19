Сборная Шотландии сыграет со Швейцарией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Шотландия

Сборная Шотландии неудачно начала своё выступление на Евро-2024, уступив в первом туре сборной Германии со счётом 1:5. Матч прошёл на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Помимо крупного поражения встреча была омрачена красной карточкой, полученной Райаном Портеусом в конце первого тайма, что осложнило игру шотландцев.

Шотландия пробилась на Евро-2024, заняв второе место в своей квалификационной группе. Команда под руководством Стива Кларка продемонстрировала уверенную игру в отборочных матчах, одержав пять побед в первых пяти играх, что позволило им в конечном итоге опередить третью Норвегию.

На групповом этапе перед Шотландией стоит задача впервые выйти из группы на крупном турнире. Команда находится в сложном квартете вместе с Германией, Венгрией и Швейцарией и борьба за вторую строчку все еще продолжается.

Швейцария

Сборная Швейцарии начала своё участие в Евро-2024 с победы. В первом матче они обыграли команду Венгрии со счётом 3:1. Голы за швейцарскую команду забили Дуа и Эбишер, а также Брил Эмболо, вернувшийся после травмы.

Сборная Швейцарии квалифицировалась на Евро 2024, заняв второе место в своей группе. В отборочных матчах они провели 10 игр, из которых выиграли 4, сыграли вничью 5 и проиграли один, забив 22 гола и пропустив 11. Ничья с Косово в предпоследнем матче отбора обеспечила Швейцарии место в финальной стадии турнира.

Это пятое участие Швейцарии в финальной стадии Евро из последних шести турниров. На предыдущем чемпионате Европы в 2020 году они достигли четвертьфинала, что является их лучшим результатом на данный момент.

Личные встречи

В 10-ти очных матчах сборная Шотландии одержала 4 победы, швейцарцы оказались сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Шотландия — Швейцария с коэффициентом 2.17.