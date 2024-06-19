Абаскаль возглавит клуб испанской Сегунды

продолжит тренерскую карьеру в испанской Сегунде.

Абаскаль станет новым главным тренером «Гранады», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт экс-тренера «Спартака» с «Гранадой» будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон в том случае, если команда выйдет в Ла Лигу.

Напомним, в апреле Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака». В московском клубе 35-летний специалист работал с лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Абаскаль может возглавить «Кадис», который тоже вылетел из Ла Лиги по итогам минувшего сезона.