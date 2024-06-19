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    Абаскаль возглавит клуб испанской Сегунды

    Футбол Гранада Футбол Испании Спартак
    Гильермо Абаскаль продолжит тренерскую карьеру в испанской Сегунде.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Абаскаль станет новым главным тренером «Гранады», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Контракт экс-тренера «Спартака» с «Гранадой» будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон в том случае, если команда выйдет в Ла Лигу.

    Напомним, в апреле Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака». В московском клубе 35-летний специалист работал с лета 2022 года.

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