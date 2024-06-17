2-й таймАвстрия — ФранцияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииАвстрия — Франция. Онлайн
  • 21:22
    • Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч Евро-2024 с Австрией
    Все новости спорта

    Нойер о конкуренции с тер Стегеном: Для команды важно держаться вместе

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии
    Основной голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о конкуренции с другим вратарем национальной команды Марк-Андре тер Стегеном.

    Марк-Андре тер Стеген и Мануэль Нойер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк-Андре тер Стеген и Мануэль Нойер

    «Я ничего не читал. Я всегда так поступаю и провожу анализ вместе с тренерским штабом. Мы все обсуждаем, смотрим изображения и оцениваем все на их основе. Так что я не придаю особого значения этой дискуссии. Для меня важны доверительные отношения с тренерами и игроками. Между нами огромное доверие.

    Для команды важно держаться вместе, независимо от позиции. У нас хороший большой состав, в котором есть отличные игроки со всего мира. Споры нам не помогут. Мы должны работать сообща, в том числе на вратарской позиции», — сказал Нойер Bayern & Germany.

  • Дневник Евро-2024. Победы Англии и Нидерландов, возвращение Эриксена, достижение Кейна
  • О главных событиях третьего игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Сегодня

    • В 1-м матче группового этапа Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1. В следующем поединке национальная команда встретится с Венгрией 19-го июня в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Грузия набрать очки?
  • Турция — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Португалия Роналду одержит победу на старте Евро-2024
  • Португалия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов снова проиграет?
  • Корда — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 июня
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия — Албания
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Микельсен
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Перселл — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры