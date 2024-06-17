Нойер о конкуренции с тер Стегеном: Для команды важно держаться вместе

Основной голкипер сборнойвысказался о конкуренции с другим вратарем национальной команды

«Я ничего не читал. Я всегда так поступаю и провожу анализ вместе с тренерским штабом. Мы все обсуждаем, смотрим изображения и оцениваем все на их основе. Так что я не придаю особого значения этой дискуссии. Для меня важны доверительные отношения с тренерами и игроками. Между нами огромное доверие.

Для команды важно держаться вместе, независимо от позиции. У нас хороший большой состав, в котором есть отличные игроки со всего мира. Споры нам не помогут. Мы должны работать сообща, в том числе на вратарской позиции», — сказал Нойер Bayern & Germany.

В 1-м матче группового этапа Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1. В следующем поединке национальная команда встретится с Венгрией 19-го июня в 19:00 мск.