Фигу: У португальского футбола светлое будущее

Бывший футболист сборной Португалииоценил перспективы главной команды страны на Евро-2024.

«У португальского футбола светлое будущее, с учётом невероятного таланта нашего нынешнего поколения и постоянного притока многообещающей молодёжи благодаря работе академий. У Португалии сильная команда с хорошим балансом между опытными игроками и перспективной молодёжью. Как и на чемпионате мира, исход Евро часто решается во второстепенные моменты, что затрудняет прогнозы.

Тем не менее Португалия входит в число пяти команд, которые выйдут на поле в первом матче с большой уверенностью в том, что смогут в нём победить», — приводит слова Фигу Джанлука Ди Марцио.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

На Евро-2024 португальцы сыграют против Чехии, Турции и Грузии.