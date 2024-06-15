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    Роналдиньо раскритиковал сборную Бразилии

    Футбол Календарь Кубка Америки-2021 Кубок Америки 2024 Сборная Бразилии
    Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо высказался о нынешней главной команде своей страны.

    Роналдиньо
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    Роналдиньо

    «Все, ребята, с меня довольно. Это печальный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Становится все труднее находить в себе силы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, в ней нет авторитетных лидеров — в большинстве своем игроки среднего уровня.

    Я следил за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и я никогда не видел такой плохой ситуации. Отсутствие любви к футболке сборной, отсутствие твердости духа и самое главное — отсутствие хорошего футбола.

    Я повторю, наша игра — одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Очень жаль. Поэтому я заявляю о своем самоотводе. Я не буду смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы», — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети.

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    Напомним, что Бразилии скоро предстоит сыграть на Кубке Америки, где соперниками команды будут Коста-Рика, Парагвай и Колумбия.

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