В «Пари НН» заявили об увеличении бюджета

Генеральный директорвысказался о бюджете клуба на предстоящее летнее трансферное окно.

«По спортивной повестке — утвердили бюджет на трансферное окно. Понятно, что оглашать мы его не можем, так как это внутренняя клубная информация.

Он увеличен? Да. На какой процент — не могу сказать», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

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Напомним, что по итогам сезона РПЛ 2023/2024 «Пари НН» попал в стыковые матч за сохранение прописки в лиге и обыграл тульский «Арсенал» с общим счетом 3:2. .VrezNews1 /football/2024/06/13/rpl_7_worst/