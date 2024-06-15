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    В «Пари НН» заявили об увеличении бюджета

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о бюджете клуба на предстоящее летнее трансферное окно.

    Давид Мелик-Гусейнов
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    Давид Мелик-Гусейнов

    «По спортивной повестке — утвердили бюджет на трансферное окно. Понятно, что оглашать мы его не можем, так как это внутренняя клубная информация.

    Он увеличен? Да. На какой процент — не могу сказать», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

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    Напомним, что по итогам сезона РПЛ 2023/2024 «Пари НН» попал в стыковые матч за сохранение прописки в лиге и обыграл тульский «Арсенал» с общим счетом 3:2. .VrezNews1 /football/2024/06/13/rpl_7_worst/

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