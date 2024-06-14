Осимхен может перейти в клуб из Саудовской Аравии

покинетв это межсезонье.

По информации The Guardian, новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет, чтобы клуб продал нигерийского нападающего.

Источник утверждает, что с некоторых пор основным претендентом на Осимхена стал «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Кроме того, интерес к 23-летнему футболисту по-прежнему проявляют «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В контракте Осимхена с «Наполи» указаны отступные, которые составляют 120 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.