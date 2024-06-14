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    Осимхен может перейти в клуб из Саудовской Аравии

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    Виктор Осимхен покинет «Наполи» в это межсезонье.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По информации The Guardian, новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет, чтобы клуб продал нигерийского нападающего.

    Источник утверждает, что с некоторых пор основным претендентом на Осимхена стал «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

    Кроме того, интерес к 23-летнему футболисту по-прежнему проявляют «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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    • В контракте Осимхена с «Наполи» указаны отступные, которые составляют 120 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

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