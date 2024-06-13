Кейн: Эта сборная Англии — одна из лучших, если не лучшая

Нападающий сборной Англиивысказался о стартующем чемпионате Европы — 2024 в Германии.

Турнир начнётся 14 июня и продлится до 14 июля. Англичане сыграют в группе С со сборными Словении, Дании и Сербии.

«Я взволнован. Всегда чувствуешь волнение в такие моменты, особенно когда приезжаешь в принимающую страну, селишься в отеле и начинаешь смотреть, где всё находится. Но на данный момент все довольно спокойны, хоть и чувствуют приятное предвкушение.

Быть капитаном сборной Англии — это, наверное, высшая привилегия, которую я могу иметь как игрок. И я никогда не буду воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Это уникальное чувство. Для меня большая честь в четвёртый раз быть капитаном на большом турнире. У нас были полуфинал, финал и четвертьфинал, поэтому я надеюсь, что в этот раз мы выиграем трофей.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Я думаю, что эта команда — одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была, с точки зрения формы и сезона, который был у многих наших игроков. У нас много молодых и талантливых игроков, которые не испытывают страха и просто хотят выйти на поле и играть», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.