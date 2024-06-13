«Манчестер Юнайтед» может подписать де Лигта

Защитники сборнойможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хочет подписать де Лигта, с которым работал еще в «Аяксе». Этот трансфер действительно может состояться.

Дело в том, что руководство «Баварии» не против продать де Лигта в летнее трансферное окно, если появится подходящее предложение. В ближашее время защитник «Байера» Джонатан Та перейдет к стан мюнхенского клуба.

В прошедшем сезоне де Лигт провел за «Баварию» 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.