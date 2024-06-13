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    «Манчестер Юнайтед» может подписать де Лигта

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    Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Маттейс де Лигт
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    Маттейс де Лигт

    Стало известно, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хочет подписать де Лигта, с которым работал еще в «Аяксе». Этот трансфер действительно может состояться.

    Дело в том, что руководство «Баварии» не против продать де Лигта в летнее трансферное окно, если появится подходящее предложение. В ближашее время защитник «Байера» Джонатан Та перейдет к стан мюнхенского клуба.

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    • В прошедшем сезоне де Лигт провел за «Баварию» 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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