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    Защитник «Астон Виллы» может перейти в «Милан»

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    Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш входит в список трансферных целей «Милана».

    Мэтти Кэш
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    Мэтти Кэш

    По информации talkSPORT, «Милан» уже ведет переговоры с английским клубом по поводу перехода игрока сборной Польши.

    При этом The Athletic опроверг информацию о том, что «Астон Вилла» готова продать Кэша за 20 миллионов фунтов. По данным авторитетного издания, клуб из Бирмингема потребует не менее 30 миллионов.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Кэша в 28 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он провел в английской Премьер-лиге 29 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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