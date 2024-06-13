Защитник «Астон Виллы» может перейти в «Милан»

Защитник «Астон Виллы»входит в список трансферных целей «Милана».

По информации talkSPORT, «Милан» уже ведет переговоры с английским клубом по поводу перехода игрока сборной Польши.

При этом The Athletic опроверг информацию о том, что «Астон Вилла» готова продать Кэша за 20 миллионов фунтов. По данным авторитетного издания, клуб из Бирмингема потребует не менее 30 миллионов.

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Кэша в 28 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он провел в английской Премьер-лиге 29 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.