Бенин победил Нигерию, Алжир был сильнее Уганды

В африканской зоне отбора на чемпионат мира 2026 года прошли три матча с участием фаворитов турнира в рамках четвертого тура.

В группе С Бенин сенсационно дома обыграл Нигерию со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

Голы в составе хозяев забивали Жодель Доссу и нападающий «Бреста» Стив Мунье. За нигерийцев отличился Рафаэль Оньедика.

После четырех игр лидирует Бенин с 7 очками, Ниегрия на пятом месте с пятью.

В группе А Гвинея-Бисау смогла отнять очки у Египта — 1:1.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма после точного удара игрока «Лиона» Мама Бальде, но Мохамед Салах спас свою команду от поражения, забив на 70-й минуте.

После 4-х туров Египет лидирует с 10 очками, а Гвинея-Бисау идет на второй строчке с 6 очками.

В группе G Уганда на своем поле уступила Алжиру со счетом 1:2.

В составе хозяев единственный мяч забил Трэвис Мутуяба, у гостей отличились полузащитники Уссем Ауар из «Ромы» и Саид Бенрахма из «Лиона».

Алжир после этой победы возглавил свою группу с 9 очками. Уганда (6) — делит 2-5-е места.