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    • Бенин победил Нигерию, Алжир был сильнее Уганды
    Все новости спорта

    Бенин победил Нигерию, Алжир был сильнее Уганды

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Нигерии Сборная Алжира Сборная Египта
    В африканской зоне отбора на чемпионат мира 2026 года прошли три матча с участием фаворитов турнира в рамках четвертого тура.

    Саид Бенрахма
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    Саид Бенрахма

    В группе С Бенин сенсационно дома обыграл Нигерию со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

    Голы в составе хозяев забивали Жодель Доссу и нападающий «Бреста» Стив Мунье. За нигерийцев отличился Рафаэль Оньедика.

    После четырех игр лидирует Бенин с 7 очками, Ниегрия на пятом месте с пятью.

    В группе А Гвинея-Бисау смогла отнять очки у Египта — 1:1.

    Хозяева открыли счет в конце первого тайма после точного удара игрока «Лиона» Мама Бальде, но Мохамед Салах спас свою команду от поражения, забив на 70-й минуте.

    После 4-х туров Египет лидирует с 10 очками, а Гвинея-Бисау идет на второй строчке с 6 очками.

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    • В группе G Уганда на своем поле уступила Алжиру со счетом 1:2.

    В составе хозяев единственный мяч забил Трэвис Мутуяба, у гостей отличились полузащитники Уссем Ауар из «Ромы» и Саид Бенрахма из «Лиона».

    Алжир после этой победы возглавил свою группу с 9 очками. Уганда (6) — делит 2-5-е места.

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