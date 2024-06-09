Далич назвал задачу сборной Хорватии на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватиивысказался о задаче коллектива на предстоящий Евро-2024.

«Мы рассчитываем выйти из своей группы, к чему будем идти матч за матчем. Что касается победы в турнире, то большинству сборных на Евро-2024 сейчас по силам выиграть этот чемпионат.

Но на нас ничто не давит — мы смиренны и спокойно ждём, что нам преподнесут. Я верю в нашу команду: у нас сборная, состоящая из талантов и ветеранов, что заставляет меня мыслить оптимистично. Мы знаем, что делаем», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

На предстоящем Евро-2024 соперниками хорватов будут сборные Испании, Италии и Албании.