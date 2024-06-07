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    Германия вырвала победу у Греции в товарищеском матче

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    В товарищеских матчах сборная Германии обыграла Грецию (2:1), а Польша одолела Украину (3:1).

    Фрагмент матча Германия — Греция
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    Фрагмент матча Германия — Греция

    В поединке между Германией и Грецией 1-й гол забили гости на 33-й минуте. Отличился полузащитник греков Георгиос Масурас.

    Немцы смогли сранять счет и выйти вперед. Голы забили Кай Хаверц на 56-й минуте и Паскаль Грос на 89-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Германия — Греция 2:1
    Голы: 0:1 Георгиос Масурас (34'), 1:1 Кай Хаверц (56'), 2:1 Паскаль Грос (89') Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих (Бенджамин Хенрихс, 68'), Антонио Рюдигер (Нико Шлоттербек, 69'), Жонатан Та, Максимилиан Миттельштадт (Давид Раум, 46'), Роберт Андрих (Паскаль Грос, 68'), Тони Кроос, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган (Никлас Фуллкруг, 68'), Флориан Вирц (Лерой Зане, 46'), Кай Хаверц Греция: Одиссеас Влаходимос (Георгиос Атанасиадис, 78'), Димитрис Яннулис, Пантелис Хацидиакос, Константинос Мавропанос, Лазарос Рота, Георгиос Масурас (Анастасиос Дувикас, 68'), Петрос Манталос (Димитриос Курбелис, 78'), Манолис Сиопис, Фотис Иоаннидис (Вангелис Павлидис, 10'), Христос Дзолис, Анастасиос Бакасетас (Андреас Бухалакис, 68') Предупреждение: Димитрис Яннулис (80')

    В следующем матче Германия сыграет против Шотландии 14-го июня на Евро-2024, а Греция встретится с Мальтой 11-го числа.

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    В параллельном матче Польша уверенно обыграла Украину со счетом 3:1.

    В составе польской сборной голами отличились Себастьян Валюкевич на 11-й минуте, Пётр Зелиньский на 16-й и Тарас Романчук на 30-й минуте.

    Единственный гол у Украины забил Артём Довбик на 41-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Польша — Украина 3:1
    Голы: 1:0 Себастьян Валюкевич (11'), 2:0 Пётр Зелиньски (16'), 3:0 Тарас Романчук (30'), 3:1 Артем Довбик (41') Польша: Лукаш Скорупски, Себастьян Валюкевич (Бартош Берешиньски, 61'), Бартош Саламон, Якуб Кивёр, Михал Скурась, Себастьян Шиманьски, Тарас Романчук (Якуб Модер, 61'), Пётр Зелиньски (Роберт Левандовски, 61'), Никола Залевский (Тымотеуш Пухач, 72'), Адам Букса, Аркадиуш Милик (Кацпер Урбаньски, 5') Украина: Георгий Бущан, Виталий Миколенко (Александр Зинченко, 46'), Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Александр Тымчик, Георгий Судаков (Николай Шапаренко, 81'), Александр Зубков (Михаил Мудрик, 70'), Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский (Богдан Михайличенко, 70'), Артем Довбик (Владислав Андреевич Ванат, 76'), Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, 70')

    В следующем товарищеском поединке Польша сыграет против Турции 10-го июня. Украина встретится с Молдовой 11-го числа.

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