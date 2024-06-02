«Мец» — «Сент-Этьен»: счет матча 2:2 доп.время, обзор голов

В ответном стыковом матче за право играть во французской Лиге 1сыграл вничью с2:2 с учетом дополнительного время.

Уже на шестой минуте нападающий хозяев Папе Диалло получил красную карточку.

Тем не менее, «Мец» в меньшинстве смог забить дважды. На 17-й минуте отличился Ламин Камара, а через восемь минут Жорж Микаутадзе.

«Зеленые» смогли сократить отставание в счете на 35-й минуте после гола Лео Петро. Потребовалось дополнительное время, так как «Сент-Этьен» победил на своем поле 2:1. Там на 117-й минуте сенегалец Ибраима Вадж забил победный мяч.

Таким образом, по сумме двух матчей в Лигу 1 вышел «Сент-Этьен», а «Мец» будет играть в Лиге 2 после года выступления в элитном дивизионе.