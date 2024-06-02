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    Хуммельс: «Реалу» повезло в финале Лиги чемпионов

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    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    «Мы провели отличный матч, и я горжусь командой — тем, как мы противостояли более именитому сопернику. Мы играли сердцем, с куражом и показывали класс. Мы провели несколько отличных атак, но так и не смогли забить.

    Потом мы допустили несколько небольших ошибок, и "Реал" наказал, как это он всегда и делает.

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    • Им повезло, как ранее в этом сезоне Лиги чемпионов везло нам, но сегодня удача от нас отвернулась. У нас было четыре отличных момента, один из которых точно нужно было реализовывать.

    После 70 минут игры у них было слишком много стандартов, а мы подолгу не могли завладеть мячом, нам не хватало хладнокровия», — приводит слова Хуммельса пресс-служба «Боруссии».

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