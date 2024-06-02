Анчелотти: К этому никогда не привыкнуть

Главный тренервысказался о победе над(2:0) в финале Лиги чемпионов.

«К этому никогда не привыкнуть. Было сложно, очень сложно, сложнее, чем ожидалось. Во втором тайме мы играли лучше, действовали более сбалансированно, меньше теряли мяч. Мечта продолжается.

Я немного отчитал Винисиуса. В первом тайме мы были немного ленивыми, теряли мяч, а соперник играл так, как хотел.

Немного грустно из-за ухода Крооса, но он хотел уйти вот так. Он принял решение завершить карьеру, и мы должны отнестись к этому с уважением», — приводит слова Анчелотти Marca.

Таким образом, «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира.