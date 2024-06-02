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    Анчелотти: К этому никогда не привыкнуть

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «К этому никогда не привыкнуть. Было сложно, очень сложно, сложнее, чем ожидалось. Во втором тайме мы играли лучше, действовали более сбалансированно, меньше теряли мяч. Мечта продолжается.

    Я немного отчитал Винисиуса. В первом тайме мы были немного ленивыми, теряли мяч, а соперник играл так, как хотел.

    Немного грустно из-за ухода Крооса, но он хотел уйти вот так. Он принял решение завершить карьеру, и мы должны отнестись к этому с уважением», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Таким образом, «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира.

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