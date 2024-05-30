Губерниев отреагировал на увольнение Гончаренко

Комментаторвысказался об увольнениис поста главного тренера

«Уволили и уволили. Тренерская судьба такая — быть назначенным в любое время и быть уволенным в любое время. Сейчас очень много непредсказуемых решений, потому я уже ничему не удивляюсь. Значит, там что‑то пошло не так.

Но Гончаренко тренер неплохой, он себя еще найдет. Возможно, команду пытаются взбудоражить его уходом, а может, между ним и владельцем пробежала какая‑то черная кошка. Сложно сказать. Но удивляться не приходится. Удивляются сейчас другим вещам, а неожиданные отставки тренеров — это нормальное явление», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

«Урал» прекратил сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

Ответный матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.