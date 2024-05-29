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    Стало известно, где может пройти матч за Суперкубок России

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Балтика Краснодар
    РФС пока не определился с городом, в котором пройдет матч за Суперкубок России по футболу.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Претендентами на проведение Суперкубка России являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград, сообщает «Матч ТВ».

    Игра за Суперкубок России запланировала на 13 июля. В нем примут участие чемпион РПЛ и победитель Кубка России.

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    • В сезоне-2023/2024 первое место в РПЛ занял «Зенит», который встретится с калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России.

    В случае победы «Зенита» над «Балтикой» его соперником в Суперкубке будет серебряный призер чемпионата «Краснодар».

    Финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» пройдет 2 июня в Москве, начало — в 18:00 мск.

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