Стало известно, где может пройти матч за Суперкубок России

РФС пока не определился с городом, в котором пройдет матч запо футболу.

Претендентами на проведение Суперкубка России являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград, сообщает «Матч ТВ».

Игра за Суперкубок России запланировала на 13 июля. В нем примут участие чемпион РПЛ и победитель Кубка России.

В сезоне-2023/2024 первое место в РПЛ занял «Зенит», который встретится с калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России.

В случае победы «Зенита» над «Балтикой» его соперником в Суперкубке будет серебряный призер чемпионата «Краснодар».

Финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» пройдет 2 июня в Москве, начало — в 18:00 мск.